K-POPシーンにおいて、女性アイドルのパフォーマンスの扇情性を巡る議論は年々熱を帯びている。華麗なステージが称賛を集める一方で、演出や衣装の露出度がエスカレートしているとの指摘があるのも事実だ。【画像】KISS OF LIFE、衝撃の“首絞め腰ふり”ダンス現在、その議論の渦中にいるのがKISS OF LIFE（キス・オブ・ライフ）だ。彼女たちのパフォーマンスは度々、「表現の自由か、過激すぎる演出か」、あるいは「性搾取ではな