【モデルプレス＝2026/04/14】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）が、結成1周年を迎える5月7日にメジャーデビュー決定。デビュー曲のタイトルは「CLASSIC WAVE」であることも発表された。【写真】「タイプロ」出身“猫眼三兄弟”再会3ショット◆ROIROM、5月7日にデビュー決定国内外の大型オーディション番組をはじめ、各メディアで活躍する2人の結成は2025年5月8日。発表直後からSNSを中心に話題が拡散され、