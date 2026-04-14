国民民主党の玉木雄一郎代表は１４日の記者会見で、陸上自衛隊員による自民党大会での国歌斉唱について「法律違反かどうか以前に、自衛隊の政治的中立性に疑惑を持たれるような行為は慎むべきだし、自民党は軽率だった」と厳しく批判した。１２日に開かれた自民党大会で「陸上自衛隊が誇るソプラノ歌手」として隊員が制服を着て国歌を歌っており、小泉進次郎防衛相は１４日の記者会見で「自衛隊法違反に当たらない」と弁明して