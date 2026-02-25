米Mozillaは、2月24日（現地時間）にFirefoxの新バージョンとなるWebブラウザ「Firefox 148」をリリースした。Firefox 148は、Firefox 147から6週間でのバージョンアップとなった。Firefox 147では、2026年1月16日にマイナーバージョンアップの147.0.1、2026年1月22日にマイナーバージョンアップの147.0.2、2026年2月4日にマイナーバージョンアップの147.0.3、2026年2月16日にマイナーバージョンアップの147.0.4がリリースされてい