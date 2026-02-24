大谷翔平（c）SANKEI ブルージェイズの岡本和真内野手(29)が23日(日本時間24日)、メジャー初アーチを放った。 フロリダ州ダンイーデンの球団キャンプ施設で行われたメッツとのオープン戦に「6番・三塁」で先発出場。2回の第1打席に飛距離131メートルの特大弾を叩き込んだ。 メッツの先発は昨季12勝をマークしたクレイ・ホームズ(32)。かつてヤンキースのクローザ&