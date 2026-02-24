24日15時現在の日経平均株価は前週末比539.37円（0.95％）高の5万7365.07円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1114、値下がりは445、変わらずは33と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を312.86円押し上げている。次いでフジクラ が85.90円、イビデン が49.54円、東エレク が27.07円、信越化 が25.57円と続く。 マイナス寄与度は184.51