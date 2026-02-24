24日15時現在の日経平均株価は前週末比539.37円（0.95％）高の5万7365.07円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1114、値下がりは445、変わらずは33と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を312.86円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が85.90円、イビデン <4062>が49.54円、東エレク <8035>が27.07円、信越化 <4063>が25.57円と続く。



マイナス寄与度は184.51円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、トレンド <4704>が26.77円、ベイカレント <6532>が20.89円、リクルート <6098>が16.55円、コナミＧ <9766>が13.87円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、精密機器、繊維と続く。値下がり上位には情報・通信、銀行、証券・商品が並んでいる。



※15時0分14秒時点



