「高輪ゲートウェイシティ」3月に本格始動JR東日本は2026年2月19日、山手線・京浜東北線の高輪ゲートウェイ駅に直結する品川車両基地跡地の複合開発「高輪ゲートウェイシティ」が3月28日に本格始動すると発表しました。【画像】これが巨大な「高輪ゲートウェイシティ」3月の開業エリアです高輪ゲートウェイ駅は、2020年に開業しましたが、1日あたりの乗車人員は1万4209人（2025年度）に留まっています。山手線では最も少なく、