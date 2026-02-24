「高輪ゲートウェイシティ」3月に本格始動

JR東日本は2026年2月19日、山手線・京浜東北線の高輪ゲートウェイ駅に直結する品川車両基地跡地の複合開発「高輪ゲートウェイシティ」が3月28日に本格始動すると発表しました。

【画像】これが巨大な「高輪ゲートウェイシティ」3月の開業エリアです

高輪ゲートウェイ駅は、2020年に開業しましたが、1日あたりの乗車人員は1万4209人（2025年度）に留まっています。山手線では最も少なく、京浜東北線でも上中里駅に次ぐ「閑散駅」となっています。

駅に直結する「高輪ゲートウェイシティ」は、ツインタワーの複合棟、泉岳寺駅に隣接する大規模複合棟、展示場やホールが入居する文化創造棟、インターナショナルスクールも入る住宅棟などで構成します。街の長さは南北1.3kmにおよびます。

2025年3月に一部エリアが先行開業しており、今回は超高層ビル「THE LINKPILLAR2（ザ リンクピラー ツー）」、展示場「MoN Takanawa: The Museum of Narratives（モン タカナワ：ザ ミュージアム オブ ナラティブズ）」、住宅「TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE（高輪ゲートウェイシティレジデンス）」が開業します。

これに伴い、街全体のエネルギーマネジメントシステムも本格稼働する予定です。また、3月28日以降は週末パレードや回遊型アート、ドローンショーなど各種のイベントが計画されています。

構想着手から約20年を経て、JR東日本が大規模開発を進める「広域品川圏」の中核プロジェクトとして本格稼働を迎え、昼間人口約10万人が滞在する街となります。なお、3月28日はJR東日本が大井町駅周辺で進める大規模開発「大井町トラックス」も同時に開業する予定です。