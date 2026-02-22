名古屋の名鉄百貨店本店の名物キャラクター「ナナちゃん」が“負傷”した。同店の公式Ｘ（旧ツイッター）が２２日、「ナナちゃんは一生懸命に手を振りすぎて負傷してしまい、お手振りを休止中ですまた復活しましたらお知らせいたします」と公表した。名古屋駅直結の同百貨店は今月２８日に店舗営業を終了する。ナナちゃんは１９７３年に“誕生”し、同店１階に展示されている身長６メートル１０センチ、体重６００キロの特大