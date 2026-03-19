山中恒さん「ボクラ少国民」シリーズなどで知られる児童文学作家の山中恒（やまなか・ひさし）さんが13日午後9時40分、老衰のため死去した。94歳。北海道出身。葬儀は近親者で行った。百貨店勤務を経て、本格的な創作活動に入り、子ども向け作品を次々に発表した。収集した戦時資料と国民学校体験を生かした「ボクラ少国民」シリーズを手がけた。人気テレビドラマ「あばれはっちゃく」シリーズ、大林宣彦監督の映画「転校生