1971年設置宮城県仙台市にある「仙台藤崎百貨店」の公式SNSアカウントが、同店に設置された「当時日本初、世界で2番目」の施設について紹介し、多くの反響が寄せられています。どういったものなのでしょうか。【動画】懐かしッ！ これが「かつて日本発のエスカレーター」驚愕の全貌です同アカウントが紹介したのは藤崎百貨店本館にある「ダブルエスカレーター」。上り・下りのエスカーレーターが互い違いに並んでいます。同ア