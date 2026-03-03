タカラトミーより、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、「スーパーマリオ」とコラボレーションしたドール2種「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」が、2026年4月18日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。＞＞＞マリオとピーチ姫のリカち