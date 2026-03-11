電通は3月6日、「生活者のキャッシュレス意識調査」の結果を発表した。調査は2025年12月12日〜14日、全国20〜79歳の1,111人を対象にインターネットで行われた。○プレミアムカードの保有率は27.3%カードタイプの保有率について、プレミアムカード(「ゴールド」「プラチナ」「両方」の合計)は27.3%。「プレミアムカード」を選択した人のうち、「プレミアムカードが一番使うカード」と回答した人は66.9%だった。ゴールドカードやプラ