トリンプ・インターナショナル・ジャパンは、俳優の長谷川京子氏がディレクターを務めるライフスタイルブランド「ESS BY（エス バイ）」とのコラボレーションによるランジェリーコレクション「TRIUMPH｜ESS BY」を発表。2026年3月25日（水）よりトリンプ公式オンラインストア、ESS BYオンラインストア、一部店舗にて先行発売されます。自分自身を大切にする感覚をテーマに、シンプルで美しいデザイ