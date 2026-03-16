インスタグラムで中国の家庭料理を発信し、多くのフォロワーを集めている中国家庭料理研究家・りんさん。福建省出身、日本在住の彼女が紹介するレシピは、いわゆる町中華でも中華レストランの味でもない。中国の家庭の食卓に並ぶ、日常の「家ごはん」だ。インスタグラムに投稿するレシピはすべて自宅の台所から。特別な設備や調理道具、特別な食材は使っていない。「中華は家で作るのが難しそう」というイメージを覆したレシピの数