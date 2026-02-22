キリンビバレッジは、花王から事業譲受した「ヘルシア」をリブランディングしてトクホ茶のイメージを大刷新することに挑む。高濃度の茶カテキン540mgを含み一日摂取目安量500mlで内臓脂肪を減らすのを助ける「ヘルシア」の機能をそのままに、後味すっきりで飲み続けやすいおいしさに仕立てた新商品「 ヘルシア うまみ緑茶」を4月7日に発売開始して「ヘルシア」の日常飲用化を推進していく。1月22日、事業方針発表会に臨んだ