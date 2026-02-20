れいわ新選組の前衆院議員・大石晃子共同代表が15日、国民民主党・玉木雄一郎代表が同日、自身のX（旧Twitter）で憲法審査会復帰に向けて調整していることを明らかにすると、“バトル”を繰り広げた。 玉木氏は、Ｘに「榛葉幹事長がＮＨＫ日曜討論でバラしてしまいましたが」と榛葉賀津也氏のテレビ出演した際の発言を受けて、「私が憲法審査会に復帰する方向で調整しています」と投稿。2021年に「国会機能維持条項」（緊急事態条