タレントの井森美幸が19日放送のTBS系バラエティー『空っぽハウス』（後7：54）に出演。上京時から捨てられないものを明かした。【写真】「可愛い」「美肌！！」56歳・井森美幸の“オフ感”あふれる近影※2枚目番組では、家の荷物を全部出して部屋を空っぽにすることで、間取り、生活動線、家具配置などを見直し、より良い生活になるよう家を生まれ変わらせる様子を放送。第2弾の今回は、11人が暮らす大家族の自宅を劇的チェ