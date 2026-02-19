© Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADKAmazonは本日2026年2月19日（木）、Echo Dot （第5世代）ドラえもんエディションの販売開始を発表した。価格は11,293円（税込）で、本日より、Amazon.co.jp（ http://www.amazon.co.jp/doraemonalexa_echodot ）にて販売を開始し、出荷は3月10日(火)を予定しています。なお本製品は、日本限定販売となる。■ドラえもんがデザインされた特別仕様のEcho DotEcho Dotドラえ