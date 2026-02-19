Amazon、日本限定販売のEcho Dot（第5世代）ドラえもんエディションを発表
© Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
Amazonは本日2026年2月19日（木）、Echo Dot （第5世代）ドラえもんエディションの販売開始を発表した。価格は11,293円（税込）で、本日より、Amazon.co.jp（ http://www.amazon.co.jp/doraemonalexa_echodot ）にて販売を開始し、出荷は3月10日(火)を予定しています。なお本製品は、日本限定販売となる。
■ドラえもんがデザインされた特別仕様のEcho Dot
Echo Dotドラえもんエディションは、ドラえもんがデザインされた特別仕様のEcho Dot。大人から子どもまで世代を超えて愛されるドラえもんのように、より多くの人にAlexaを利用できるようデザインされたEcho Dotだ。家族が集まるリビングや子ども部屋*1など、幅広い場所で利用できる。
本製品には購入者特典*2が付与されており、特典を有効化すると、お客様がAlexaドラえもん時報スキル*3を使用した際に、時刻の案内に加えてドラえもんが一言メッセージを返してくれる。ドラえもんの一言メッセージのパターンは30種類以上あり、時間帯に合わせて特別なメッセージを楽しめる。また、本スキルをAlexaの定型アクションに追加すれば、時報を聞きたい時間に自動で時間を教えてくれる、アラームのように使うこともできる*3。
© Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
AmazonはEcho Dot（第5世代）ドラえもんエディションの発売を記念して、本日よりAmazon Alexa JP公式 Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/amazonalexajp/ ）にて、同製品をAmazonサイトから無料で購入できるクーポンを10名様にプレゼントするキャンペーンを実施する。詳しくはキャンペーンページ（ https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=215636281051 )を確認のこと。
*1 お子様によるAlexaの利用には、別途子ども用プロフィールを設定し、Amazon Kids on Alexaをご利用ください。
*2 購入者特典はEchoデバイス専用ドラえもんスタンドの購入者特典と同じ内容です。一言メッセージを聞くには購入特典を有効化していただく必要がある。特典の有効化の方法については商品パッケージに同梱されている「Alexaスキル『ドラえもん時報』のスペシャル特典について」を参照のこと。
*3 ドラえもん時報スキルは2023年9月より提供開始をしており、Echo Dot （第5世代）以外のEchoシリーズでもご利用いただくことができる。ドラえもん時報スキル（特典メッセージを含む）は、予告なく変更されたり終了したりする場合がある。定型アクションを設定してドラえもん時報をアラームのように使用するには、ドラえもん時報スキルを有効化していただく必要がある。
■Amazon.co.jp
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表
Amazonは本日2026年2月19日（木）、Echo Dot （第5世代）ドラえもんエディションの販売開始を発表した。価格は11,293円（税込）で、本日より、Amazon.co.jp（ http://www.amazon.co.jp/doraemonalexa_echodot ）にて販売を開始し、出荷は3月10日(火)を予定しています。なお本製品は、日本限定販売となる。
Echo Dotドラえもんエディションは、ドラえもんがデザインされた特別仕様のEcho Dot。大人から子どもまで世代を超えて愛されるドラえもんのように、より多くの人にAlexaを利用できるようデザインされたEcho Dotだ。家族が集まるリビングや子ども部屋*1など、幅広い場所で利用できる。
本製品には購入者特典*2が付与されており、特典を有効化すると、お客様がAlexaドラえもん時報スキル*3を使用した際に、時刻の案内に加えてドラえもんが一言メッセージを返してくれる。ドラえもんの一言メッセージのパターンは30種類以上あり、時間帯に合わせて特別なメッセージを楽しめる。また、本スキルをAlexaの定型アクションに追加すれば、時報を聞きたい時間に自動で時間を教えてくれる、アラームのように使うこともできる*3。
© Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
AmazonはEcho Dot（第5世代）ドラえもんエディションの発売を記念して、本日よりAmazon Alexa JP公式 Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/amazonalexajp/ ）にて、同製品をAmazonサイトから無料で購入できるクーポンを10名様にプレゼントするキャンペーンを実施する。詳しくはキャンペーンページ（ https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=215636281051 )を確認のこと。
*1 お子様によるAlexaの利用には、別途子ども用プロフィールを設定し、Amazon Kids on Alexaをご利用ください。
*2 購入者特典はEchoデバイス専用ドラえもんスタンドの購入者特典と同じ内容です。一言メッセージを聞くには購入特典を有効化していただく必要がある。特典の有効化の方法については商品パッケージに同梱されている「Alexaスキル『ドラえもん時報』のスペシャル特典について」を参照のこと。
*3 ドラえもん時報スキルは2023年9月より提供開始をしており、Echo Dot （第5世代）以外のEchoシリーズでもご利用いただくことができる。ドラえもん時報スキル（特典メッセージを含む）は、予告なく変更されたり終了したりする場合がある。定型アクションを設定してドラえもん時報をアラームのように使用するには、ドラえもん時報スキルを有効化していただく必要がある。
■Amazon.co.jp
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表