乃木坂46が2026年4月8日にリリースする41stシングル表題曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の選抜メンバーが、2月15日深夜放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系）で発表された。 （関連：【画像あり】表題曲初センターを掴んだ池田瑛紗） ■池田瑛紗、表題曲初センターへ世代を繋ぎ、軸をぶらさない布陣に センターを担うのは5期生の池田瑛紗。選抜人数は16人で、フロントは遠藤