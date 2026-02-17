2月16日、7人組アイドルグループ・WEST.がYouTube動画を更新し、『WEST．【移動中トーク】2チームに分かれてドライブ!』と題した企画を公開した。サムギョプサル店へ向かう車中の様子を収めた内容で、メンバーが2組に分かれて移動しながら自由に会話を繰り広げるというものだ。

「桐山照史（あきと）さん、神山智洋さん、中間淳太さんのチームでは、近況や交友関係についての話題が続いた後、個人活動の忙しさに触れる流れとなりました。その中で、桐山さんが『どうしてったらWEST.っていくんかね』と発言し、神山さんも『どうしてったらいくかね』と応じ、中間さんが『タイミングとかいろんなもんあるからな』と続けました。グループの将来について語り合う、この数十秒のやり取りが、公開直後からファンの間で注目を集めました」（芸能ジャーナリスト）

Xでは、

《既婚者熱愛チームがこれ言い出して戦慄》

《元凶同士で話し合うって何のギャグなんや》

《えっそういうの諦めたから結婚したんじゃないの!?》

など、発言の真意をはかりかねる声が相次いだ。こうした反応の背景には、近年続いた彼らのプライベートに関する報道があるとみられる。

「桐山さんは2025年1月、元バレーボール選手の狩野舞子さんとの結婚を発表しました。同年7月には中間さんがダンサー女性との熱愛を報じられ、10月には神山さんが一般女性との結婚を公表しました。1年の間に結婚や交際に関する報道が重なったことで、違和感を持たれたようです。この影響か、グループの公式チャンネル登録者数は、2024年12月に100万人を突破しましたが、2026年2月時点では約97万人と減少しています」（前出・芸能ジャーナリスト）

続けて、次のように分析する。

「アイドルは活動年数が長くなるほど、仕事面での成熟と私生活の変化が訪れます。本人たちは将来やグループの在り方を前向きに語っているつもりでも、ファンは過去のできごとと結びつけて受け取ることがあります。今回の発言について、プライベートが活動に影響しているという自覚が、アイドルとして十分ではないのではないか、と感じた人もいたのです」（同前）

STARTO ENTERTAINMENT所属のデビュー組では、近年、メンバーの脱退や解散の話題が伝えられてきた。一方、WEST.は2014年4月のシングル『ええじゃないか』でデビュー以来、メンバーが1人も欠けず、活動を続けている。3月からは北海道を皮切りに、ライブツアー『WEST. LIVE TOUR 2026 唯一無二』の開催も予定されており、グループとしての歩みは継続中だ。

「長く続けてきたからこそ、結婚などのプライベートの変化もあり、グループの将来についてもフランクに語り合えるところがあるのでしょう。しかし、やはりアイドルということで、ファンが反応してしまうのは仕方がないです」（同前）

長く活動を続けてきたということは、ファン歴の長い人たちも多いのだろう。