2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。今回は、パークの人気メニューが25周年バージョンになって登場する「スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも）」を紹介します。 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも） 価格：1個 900円販