タレント・はるな愛とキンタロー。が17日、都内で行われた『酵水素328選』PRイベントに登壇。衝撃のダイエットをしていた過去を明かした。【写真】ニューハーフショーパブとの出会いを回想し…涙ぐむはるな愛はるな愛はかつて、水だけダイエットをしていたと告白。「飛行機の中で倒れ、着陸も横になったままでした。無理なダイエットをした時期はありました」と苦笑い。「食べないとか、口に入れないダイエットは、もう絶対や