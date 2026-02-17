大分県内企業が共同開発し、国際宇宙ステーションに9か月間設置されていた印刷用の「活版」が17日、大分市役所で披露されました。 【写真を見る】宇宙を旅した「活版」凱旋企業3社が共同開発、大分市役所で披露 大分市役所を訪れたのは、「王子全機」と「ニシジマ精機」それに「高山活版社」の3社の代表者です。3社はそれぞれの得意分野をいかし、7センチ四方のステンレスでできた印刷用の「活版」を共同開発。2023年11