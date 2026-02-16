新車145万円！ ホンダ新型「フィット」が“激変”！ホンダの人気コンパクトカー「フィット」は、日本だけでなく海外でも展開しています。例えば中国市場では現地合弁会社の広汽ホンダが、中国仕様のフィットを販売しています。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「フィット」です！（88枚）2026年1月15日には、この中国仕様にマイナーチェンジが行われ、日本にはない個性的なエクステリアの新型モデルとなって登場しま