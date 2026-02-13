きょう午後、岩手県花巻市で70代の男性がクマに襲われ、重傷だということです。消防や花巻市によりますと、きょう午後1時すぎ、「クマに襲われけがをした」と119番通報がありました。襲われたのは、市内に住む猟友会に所属する70代の男性で、市内で目撃情報が相次いだことから、花火などで追い払いをしていたところ襲われたということです。男性はドクターヘリで病院に運ばれていて、その際、意識はあったものの、頭や顔にけがして