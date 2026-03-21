静岡市葵区の真富士山を下山していた30代の女性が道に迷い、救助を求める山岳遭難事故がありました。 消防によりますと、2026年3月21日午後2時ごろ「真富士山から下山中、道に迷った」と119番通報がありました。 通報したのは、単独で登山をしていた30代女性で、けがはないとみられています。 静岡中央警察署山岳遭難救助隊の3人と消防隊が救助に出発しており、すでに消防隊員が女性の無事を確認しているということです。