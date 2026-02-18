2月18日午後、神山町の畑で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。（増富記者）「神山町の山間部にある小さな集落に来ています。あちらに見える畑で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました」火事があったのは、神山町阿野の畑です。警察によりますと、18日午後3時30分ごろ、近所の人から「畑が燃えていて、人も燃えている」と、119番通報がありました。消防が消火にあたり、1時間15分後に消し止められました