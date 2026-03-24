けさ（24日）早く、岡山県倉敷市の市道で歩行者の男性（65）が自転車にはねられる事故がありました。歩行者の男性は意識不明の重体です。 【発生場所の地図】歩道で歩行者の男性が自転車にはねられ意識不明の重体現場は自転車が通行可能な歩道上【岡山・倉敷市】 「高齢の男性が意識がない」 警察と消防によりますと、午前５時半ごろ、倉敷市黒崎の市道で「高齢の男性が意識がない」という内容の119番通報がありました。 消