「ご近所ですが、面識はありませんね。この辺は10年ほど前にできた大規模分譲住宅地です。隣の人に会っても会釈するくらいで、町内会もなく、マンションよりも関係は薄いのかも……」（近隣住民）2月1日午後3時ごろ、東京都武蔵野市の住民から「近所の男の子が『刺された』と言っている」と通報があった。警視庁武蔵野署員が男の子の自宅に駆け付けたところ、3歳の女児が胸を刺され血を流して倒れているのを発見。緊急搬送されたも