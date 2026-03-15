埼玉県白岡市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から性別のわからない1人の遺体が見つかりました。この家に住む60代の男性と連絡がついていません。【映像】現場の様子警察や消防によりますと、14日午後8時すぎ、白岡市千駄野で「建物の1階が延焼中」と近隣の住民から119番通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、木造2階建て住宅が全焼し、焼け跡から性別のわからない1人の遺体が見つかりました。