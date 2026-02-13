元ホストでタレントの城咲仁（４８）と妻でタレントの加島ちかえ（３７）が１３日、ＳＮＳを更新。第１子が誕生したことを発表した。投稿では「【各関係者、応援してくださる皆様へ出産のご報告】」と題し「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました女の子ですお陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしております」と第１子女児の誕生を報告。続けて「この幸せな気持ちを何倍にもして家族と世の中へ恩