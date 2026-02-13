岡山県庁に掲げられた横断幕 ミラノ・コルティナオリンピックでメダルを獲得した岡山県出身の選手を称え、県庁に横断幕が掲げられました。 横断幕はスノーボード男子ビッグエアに出場した木村葵来選手と、フィギュアスケート団体に出場した吉田唄菜選手のメダル獲得を称えるものです。 岡山市出身の木村選手は決勝の3本目で、5回転半の大技「スイッチバックサイド1980」を決め、この種目で日本