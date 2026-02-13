人気アニメ『機動警察パトレイバー』シリーズの新作『機動警察パトレイバー EZY』が、2026年5月15日より全8話・全3章構成で劇場公開される。追加キャストが発表され、特車二課第二小隊のメンバー5人を小清水亜美、小林親弘、佐藤せつじ、松村柚芽、林原めぐみが演じる。【画像】絶対いい奴（笑）『機動警察パトレイバー』新作のキャラ設定画＆場面カット沈着冷静でIT関連のスキルに強いなど優等生タイプ、イングラム2号機指揮