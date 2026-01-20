ニューストップ > 芸能ニュース > アニメニュース > アニメ「機動警察パトレイバー」シリーズに10年ぶり完全新作…発表 機動警察パトレイバー トレンド アニメの話題 オリコンニュース アニメ「機動警察パトレイバー」シリーズに10年ぶり完全新作…発表 2026年1月20日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アニメ「機動警察パトレイバー」シリーズで10年ぶりの完全新作が発表された タイトルは「機動警察パトレイバー EZY」で、5月より全3章の構成で劇場公開 キャストには上坂すみれ、戸谷菊之介の起用もあわせて発表された 記事を読む おすすめ記事 【巨人】２６年新デザインのＳＴＡＮＣＥソックスを発売 2026年1月14日 21時40分 「2026エランドール賞」夏帆・松村北斗ら受賞者発表 今回から“新人賞”表記外される 2026年1月14日 18時35分 「プロV1x レフトダッシュ」がリニューアル！ 世界No.1ボール〝プロV1ファミリー〞の発表イベントに行ってみた！ 2026年1月16日 7時0分 『装甲騎兵ボトムズ』15年ぶり完全新作制作 『灰色の魔女』監督は押井守、サンライズ×Production I.G協力 2026年1月15日 12時0分 「XOLOGY労務」「XOLOGY年末調整」が、「ITトレンド年間ランキング2025」大規模部門およびニューフェイス部門で第1位を獲得しました 2026年1月15日 14時0分