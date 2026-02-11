明日12日(木)は、北海道と東北の日本海側は、雪でふぶく所があるでしょう。関東から九州、沖縄は、日中は穏やかに晴れる所が多い見込みです。最低気温は、今朝11日(水)と同じか低く、放射冷却の影響を受ける晴れエリアは、冷え込みが強まりそうです。最高気温は、西日本では、この時期としてはやや高い所が多いでしょう。北海道や東北は一時的に雪が強まる関東から九州は日中は日差し届く北海道と東北北部は、雪が降りやすく、特