明日12日(木)は、北海道と東北の日本海側は、雪でふぶく所があるでしょう。関東から九州、沖縄は、日中は穏やかに晴れる所が多い見込みです。最低気温は、今朝11日(水)と同じか低く、放射冷却の影響を受ける晴れエリアは、冷え込みが強まりそうです。最高気温は、西日本では、この時期としてはやや高い所が多いでしょう。

北海道や東北は一時的に雪が強まる 関東から九州は日中は日差し届く

北海道と東北北部は、雪が降りやすく、特に昼前後に雪の降り方が強まるでしょう。

なだれや屋根からの落雪にご注意ください。

太平洋側にも雪雲の流れ込む所がありそうです。



東北南部は日本海側ほど厚い雲に覆われるでしょう。午後は所々で雪や雨が降りそうです。



北陸三県は、昼過ぎまで日の差す所が多いでしょう。新潟県は雲の多い天気で、夕方以降は雨が降りそうです。



関東から九州は、昼頃からは広い範囲で晴れるでしょう。

関東南部や近畿北部、山陰は、午前中は所々で雨や雪が降りますが、午後は次第に日差しが届く見込みです。



沖縄は、本島は青空が広がるでしょう。先島諸島は雲の多い天気になる見込みです。

寒さはいったん明日12日(木)まで

最高気温は、北日本は今日11日(水)より低い予想です。東日本や西日本、沖縄は今日11日(水)と同じか、高い所が多いでしょう。



特に、西からこの時期としては暖かい空気が流れ込むため、

西日本は平年並みか、平年よりやや高い所が多くなる見込みです。

広島は14℃と、3月旬並み、高知は15℃、福岡は14℃と、3月上旬並みとなるでしょう。



明後日13日(金)以降は、暖かい空気が更に北へ流れ込み、

北日本や東日本も、だんだんと春先の空気に包まれそうです。



明日12日(木)の寒さを乗り切れば、週末はこれまでの寒さが緩みそうです。

じわじわ花粉の時期に突入 特に週末は気温が上がり花粉飛びやすい

この先の気温は、明後日13日(金)以降、来週にかけて、平年より高い状態が続くでしょう。



これまでは、冷たい空気により飛散が抑えられていた花粉ですが、

指数は小さいものの、スギ花粉が飛やすくなりそうです。



花粉シーズンが本格化する前に、マスクや眼鏡、薬など、花粉への早めの備えをなさってください。