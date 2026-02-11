6年前、兵庫県の赤穂市民病院で手術中に患者の神経を誤って切断し、重い障害を負わせたとして業務上過失傷害に問われた医師・松井宏樹被告（47）の刑事裁判初公判が神戸地裁姫路支部で2月9日に開かれた。【写真】止血もせずにドリルで削り続けたという恐ろしい事案…赤穂市民病院の医療事故に関する漫画を巡る訴訟、漫画の作者の代理人弁護士法廷では証拠として、手術の様子を記録した映像が取り調べられ、松井被告が手術時に