兵庫県の斎藤元彦知事斎藤元彦兵庫県知事の疑惑を告発した元県幹部の男性＝死亡＝の私的情報が漏えいした問題を巡り、上脇博之神戸学院大教授は14日、斎藤氏ら3人が地方公務員法（守秘義務）違反容疑で不起訴となった処分を不服として、神戸の検察審査会への申し立て手続きを始めた。3人は斎藤氏のほか、片山安孝元副知事、井ノ本知明元総務部長。上脇氏は昨年6月、井ノ本氏が私的情報を県議に漏えいし、斎藤、片山両氏はそれ