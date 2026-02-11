中国中部の湖北省武漢市にある湖北省図書館6階に2月10日、中国初の「感情図書館」がオープンし、試験運用を開始しました。図書館の関係者によると、「感情図書館」は書籍を媒体として、情緒の認知、感知、癒やしを設計の主軸とし、「癒やし系」の新たな文化空間を提供することを目的としています。 「感情図書館」の面積は350平方メートルに達し、感情書庫、感情万華鏡、夢解析、臨場感のある音響空間、メンタルシンフォニー、癒や