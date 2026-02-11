インドの西ガーツ山脈に生息する希少なキングコブラの一種が、鉄道を利用して本来の生息地ではない場所へと分布を広げている可能性が研究によって示されました。学術誌・Biotropicaに掲載されたこの研究は、過去22年間にわたる救助記録や目撃情報の分析から、特定の個体が鉄道インフラの近くで発見されている事実を明らかにしました。Snakes on Trains: Railways May Sway Goa's King Cobra Distribution - Parmar - 2026 - Biotro