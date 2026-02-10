2·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè89ÏÃ¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÄã¤È¤Ê¤ë13.6¡ó¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄã¤Ï¡¢2·î4Æü¤ÎÂè88ÏÃ¤ÈºòÇ¯10·î7Æü¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç14.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù18½µ¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢2·î2Æü¤ÎÂè86ÏÃ¤«¤é½ç¤Ë14.2¡ó¡¢14.4¡ó¡¢14.0¡ó¡¢13.6¡ó¡¢14.6¡ó¤Ç¡¢°ìÅÙ¤â15¡ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½µÊ¿¶Ñ¤Ï14.2¡ó¤ÇÈÖÁÈºÇÄã¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ÎÁ°¤Î17½µ¡Ê1·î26Æü