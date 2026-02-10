¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÈºÇÄã»ëÄ°Î¨¡É ¹¹¿·¡ªµÞ¼ºÂ®¤ÎÎ¢¤Ë¡ÈÁíÁªµó¡É¤Î±Æ¶Á¡ÄºÆÉâ¾å¤Î¥«¥®¤ÏµÈÂôÎ¼¤«
¡¡2·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè89ÏÃ¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÄã¤È¤Ê¤ë13.6¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄã¤Ï¡¢2·î4Æü¤ÎÂè88ÏÃ¤ÈºòÇ¯10·î7Æü¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç14.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù18½µ¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢2·î2Æü¤ÎÂè86ÏÃ¤«¤é½ç¤Ë14.2¡ó¡¢14.4¡ó¡¢14.0¡ó¡¢13.6¡ó¡¢14.6¡ó¤Ç¡¢°ìÅÙ¤â15¡ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½µÊ¿¶Ñ¤Ï14.2¡ó¤ÇÈÖÁÈºÇÄã¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ÎÁ°¤Î17½µ¡Ê1·î26Æü¡Á30Æü¡Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ15¡óÂæ¤Ç¡¢½µÊ¿¶Ñ¤Ï15.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎµÞ¼ºÂ®¤À¤¬¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë½°µÄ±¡Áªµó¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£NHKÁí¹ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ØNHK¥Ë¥å¡¼¥¹¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡Ù¤Î¸å¤Ë8»þ¤«¤éÄ«¥É¥é¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2·î2Æü¤«¤é5Æü¤Þ¤Ç¡¢7»þ25Ê¬¤«¤éÀ¯¸«ÊüÁ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢À¯¸«ÊüÁ÷¤Î´Ö¤Ï¤Û¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ëÄ°¤·¡¢8»þ°Ê¹ß¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞNHK¤ËÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÄí¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡6Æü¤Ë¤ÏÀ¯¸«ÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¤ä¤ä»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î½µ¤Ï·îÍË¤«¤éÀ¯¸«ÊüÁ÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ëÄ°¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë
¡¡Áªµó¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°ºî¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤â¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÀ¯¸«ÊüÁ÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°Î¨¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿2·î9Æü¡¢Âè91ÏÃ¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï16.1¡ó¤È¡¢12·î26Æü°ÊÍè¤Î16¡óÂæ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö19½µ¤ÎÉûÂê¤Ï¡Ø¥Ï¥Ê¥ì¥ë¡¢¥·¥Þ¥¹¡£¡Ù¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì·§ËÜ¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤òË¾¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ§¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï»×¤¤Çº¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£19½µ¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ó¿¥¤¬Ãæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ø¶Ó¿¥½µ¡Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Êª¸ì¤Ï¤ä¤äÄäÂÚµ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ºÆÉâ¾å¤Î¥«¥®¤ÏµÈÂôÎ¼¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£