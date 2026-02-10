10日、笑顔を見せながら官邸入りした高市首相。選挙後初めて行われた閣議では、緊張感漂う表情も見せていました。自民党の歴史的な大勝となった衆院選から一夜明けた9日、高市首相は「高市政権で進める政策転換の本丸は責任ある積極財政です。安全保障政策を抜本的に強化します。挑戦しない国に未来はありません。私は挑戦を恐れません、ぶれません、決断し実行してまいります」と「挑戦」という言葉を何度も繰り返し、国論を二分