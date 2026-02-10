ガールズグループ Apinkのメンバーたちが、愉快な“暴露合戦”を繰り広げ、笑いを誘った。特に、ユン・ボミに関する率直なトークが面白さを倍増させた。去る2月9日、YouTubeチャンネル「Zzanbro」で公開された「Apink COMEBACK」特集動画には、メンバーたちが出演し、飾らないトークを披露した。【写真】高級ホテルで挙式！ユン・ボミ、9歳上作曲家と結婚へこの日、パク・チョロンはデビュー当時を振り返り、「当時は私が21歳で、