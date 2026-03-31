世界最高峰のグローバルK-POP授賞式『MAMA AWARDS』が、11月20日、21日の2日間にわたって、京セラドーム大阪で開催されることが発表された。【ライブ写真】上から登場！舞い降りたALPHA DRIVE ONE・サンウォン『2026 MAMA AWARDS』は、公式プラットフォーム「Mnet Plus」や「Mnet Smart+」、CS放送Mnet Japanを通じて生中継される。これにより、全世界のK-POPファンが一体となって熱狂する場となる。『MAMA AWARDS』は今年、