記事ポイント韓国で400店舗以上展開のフローズンヨーグルトブランド「Yoajung（ヨアジョン）」が東海エリア初上陸名古屋・栄のマルエイガレリア1Fに2026年3月27日オープン46種類のトッピングで自分だけのオリジナルカスタマイズが楽しめる 韓国で大人気のフローズンヨーグルトブランド「Yoajung（ヨアジョン）」が、東海エリアに初上陸しています。名古屋・栄のマルエイガレリア1Fに、2026年3月27日にオープンしました。コム