ハロー！プロジェクトの全楽曲が、2月13日（金）から、各サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスで解禁され、世界同時配信されることが発表された。今回、現在活動中の7組、モーニング娘。’26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル及びハロプロ研修生の最新楽曲を始め、ハロー！プロジェクトの過去作品を含めた計1378曲が解禁されることで、2024年